MM Stoica anunță un posibil nou titular la FCSB: „Avem mari speranțe în el”

FCSB ar putea avea o nouă variantă pentru regula U21 în sezonul viitor, iar planurile clubului par să includă revenirea unui tânăr jucător care a impresionat în perioada de împrumut.

Spre finalul actualei stagiuni, formația „roș-albastră” a apelat la portarul Matei Popa pentru respectarea regulii privind jucătorii eligibili U21, însă strategia ar putea suferi modificări.

Oficialul clubului, Mihai Stoica, a declarat că fundașul stânga Ricardo Pădurariu este unul dintre fotbaliștii în care clubul își pune mari speranțe pentru viitor.

„Ricardo Pădurariu poate deveni important pentru noi. Este născut în 2007 și avem mari speranțe în el. Dacă lucrurile evoluează cum ne dorim, putem avea încă o soluție de jucător U21 care să acopere mai multe posturi”, a explicat Mihai Stoica.

Acesta a lăsat de înțeles că FCSB analizează inclusiv varianta de a nu mai utiliza un portar foarte tânăr în meciurile cu miză ridicată, considerând că experiența poate conta decisiv în astfel de partide.

Ricardo Pădurariu a debutat pentru prima echipă a FCSB în urmă cu doi ani, într-un derby cu Rapid disputat în play-off. Ulterior, fundașul a fost împrumutat la Gloria Bistrița, iar în sezonul recent încheiat a evoluat pentru Corvinul Hunedoara.

La Corvinul, tânărul fundaș a avut un sezon solid, bifând 33 de apariții în toate competițiile. Pe lângă contribuția defensivă, acesta a reușit și trei goluri, plus o pasă decisivă, cifre care au contribuit la revenirea sa în atenția conducerii de la FCSB.