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Peste 380 de alerte RO-Alert din cauza urșilor. Măsura luată de localnicii din Harghita
Atacuri urși Harghita
Publicat29 aug. 2026, 09:18
Sursărealitatea.net
Locuitorii din județul Harghita spun că trăiesc cu spaima permanentă a întâlnirilor cu urșii, după ce animalele sălbatice au început să apară tot mai des în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.
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