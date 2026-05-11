Polițiști și vameși, săltați de DIICOT într-un dosar uriaș de contrabandă cu 137 de percheziții

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus instituirea măsurii controlului judiciar față de doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali, în urma celor 137 de percheziții efectuate, vineri, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor instituții de pe raza județelor Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de DIICOT, în acest caz se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită și dare de mită, divulgarea de date nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.



Cei șapte polițiști de frontieră și vameși, care inițial au fost reținuți de procurorii DIICOT, au primit și interdicția să își desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit fapta.

Grupuri infacționale organizate

Din probatoriul administrat de procurorii de criminalitate organizată, a rezultat că, în anii 2024 și 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetățenie, ucraineană și română, au constituit trei grupuri infracționale organizate, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă: țigarete și butelii conținând agent refrigerant, respectiv pesticide.



În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfășurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracțional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de țigarete, precum și 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piața din România, în mod ilegal. Introducerea respectivelor bunuri din Ucraina în România a beneficiat de sprijinul funcționarilor publici implicați în realizarea controlului de frontieră, aceștia efectuând un control superficial asupra mijlocului de transport, deși, având în vedere cantitatea de mărfuri transportată sau natura lor, s-ar fi impus cel puțin descărcarea parțială a bunurilor, ceea ce ar fi condus la găsirea țigaretelor și a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.



De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost probată comiterea unei alte asemenea infracțiuni, comise în cadrul unui grup infracțional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe lângă alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant. Și de această dată, respectiva introducere de mărfuri a beneficiat de concursul funcționarilor publici implicați în realizarea controlului de frontieră, care nu au verificat cele două autovehicule în care erau transportate mărfurile, menționează sursa citată.

Vameși și contrabadiști, în cârdășie

Din cercetările efectuate în cadrul primului dosar penal a reieșit și faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au introdus, cu regularitate, din Ucraina în România, prin sustragere de la controlul vamal, atât țigarete, cât și o gamă diversă de alte bunuri și mărfuri, a căror cantitate dovedea caracterul comercial.



Astfel, s-a stabilit că pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetări, în majoritate de cetățenie ucraineană sau cu dublă cetățenie româno-ucraineană, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava, și Racovăț, din județul Botoșani, arată procurorii DIICOT.



Având în vedere datele obținute din anchetă, au fost extinse cercetările și cu privire la alți făptuitori, cu preocupări similare de introducere din Ucraina în România, a bunurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, context în care s-a stabilit că și aceștia folosesc, alternativ, aceleași puncte de intrare.



Conform comunicatului menționat, pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că unii dintre funcționarii publici ce își desfășurau activitatea în cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava și Racovăț din județul Botoșani, și a birourilor vamale de frontieră similare, polițiști de frontieră sau lucrători vamali, nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația privind frontiera de stat, funcționarea Poliției de Frontieră și legislația vamală după caz, permițând în mod abuziv și prin încălcarea legislației specifice, ca importante cantități de mărfuri să fie introduse din Ucraina în România.



Astfel, în intervalul noiembrie 2024 - noiembrie 2025, a fost realizată oprirea a 23 de mijloace de transport ce au intrat în România din Ucraina prin cele 3 puncte de trecere a frontierei sus-menționate, de fiecare dată fiind descoperite mărfuri a căror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depășeau în mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale, sau care erau prohibite, la unele dintre aceste introduceri de mărfuri fiind săvârșită infracțiunea de contrabandă, prin aceea că a fost depășit plafonul cantitativ sau valoric prevăzut de Codul Vamal, sau dată fiind natura bunurilor/mărfurilor introduse, arată sursa citată.



Din cercetările efectuate a rezultat și faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a inițiat și constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracțional organizat, axat de această dată pe comiterea infracțiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanțe toxice, respectiv pesticide, precum și de trafic cu produse sau substanțe toxice.

Pesticide vândute pe piața neagră

Astfel, din probele administrate în cadrul celui de-al doilea dosar penal, a rezultat faptul că membrii acestui grup infracțional organizat introduceau pesticide din Ucraina în România prin punctul de Trecere a Frontierei Siret, le depozitau, iar ulterior le valorificau pe piața neagră către diverse persoane. În octombrie 2025 s-a probat introducerea fără drept, din Ucraina în România, a cantității de 400 de litri de pesticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene, cu concursul funcționarilor publici implicați în controlul de frontieră, care au realizat o activitate formală. Ulterior, s-a reținut comiterea, în același grup infracțional organizat, a altor două fapte de trafic pe teritoriul României cu produse sau substanțe susceptibil a fi toxice, menționează comunicatul DIICOT.



În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de vineri, 8 mai, au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 600.000 lei, 171.000 euro, 18.520 USD și 320 lire sterline, 155.920 țigarete, 2.500 litri pesticide ambalate in bidoane inscripționate în limba ucraineană, 255 litri pesticide, 134 recipiente conținând pesticide, raticide de proveniență ucraineană, respectiv 40 pungi a 10 kilograme, 80 borcane a 250 grame și 20 de borcane a 500 grame, 71 recipiente cu insecticide de proveniență Ucraina, 20 litri insecticid diverse cantități de medicamente și suplimente nutritive însumând 14.096 comprimate, 1,25 kilograme pulbere și 56 de sticle, alte recipiente cu lichid, 12 butelii a 10 litri de lichid refrigerant 404A, 9.100 kilograme hrană pentru animale, două utilaje noi de procesat cereale, două autoturisme, bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte, perechi de încălțăminte, poșete, parfumuri și accesorii vestimentare purtând sigle și etichete care imită mărci consacrate, precum și alte mijloace de probă, precizează sursa citată.



Întrucât la unele locații au fost găsite numeroase mărfuri de proveniență ucraineană, a fost solicitat sprijinul Direcției Regionale Vamale Iași, care a procedat la confiscarea a 19 colete cu mobilier de bucătărie, a 3.552 de perechi de încălțăminte, precum și a mai multor bucăți de geam termopan și sticle de vin