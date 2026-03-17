Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European: energia, prioritate pentru România

Președintele Nicușor Dan va participa, în perioada 19 – 20 martie, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, desfășurate la Bruxelles, unde liderii europeni vor discuta teme majore legate de economia și securitatea Uniunii Europene.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda întâlnirii se află „o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală”.

Printre acestea se numără competitivitatea economică, conflictul din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și consolidarea securității și apărării UE. De asemenea, liderii europeni vor avea o discuție cu secretarul general al ONU, António Guterres, pe tema situației geopolitice.

În ceea ce privește economia, oficialii europeni vor continua demersurile pentru „transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, în vederea consolidării pieței unice.

Pentru România, una dintre principalele priorități este reducerea prețurilor la energie. „Pentru România, prioritară este găsirea soluţiilor urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât cetăţenii, cât şi industria.

Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa şi utilizarea resurselor indigene de energie curată”, transmite Administrația Prezidențială.

În același timp, țara noastră susține „accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor şi evitarea poziţiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea şi securitatea economică a UE”.