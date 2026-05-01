Autostrada Pașcani–Suceava–Siret ar putea fi finalizată până în 2029. Bolojan anunță semnarea contractelor pentru două loturi

Premierul Ilie Bolojan estimează că, începând cu anul 2029, se va putea circula pe autostradă între Pașcani, Suceava și Siret, dar și pe ruta Iași–Ungheni. Oficialul susține că dezvoltarea infrastructurii rutiere este esențială pentru creșterea economică a regiunilor.

„Dacă există conectivitate, cresc șansele de dezvoltare. Dacă nu, regiunile rămân izolate și pierd oportunități”, a transmis premierul.

Contracte semnate pentru două loturi de autostradă

Ilie Bolojan a participat vineri, la Suceava, la semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția a două tronsoane din Autostrada Pașcani–Suceava, investiție evaluată la aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA.

Proiectul este finanțat inițial din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, urmând ca ulterior să fie susținut prin mecanismul SAFE.

„Am fost nevoiți să mutăm o parte din finanțare în programul SAFE, pentru că altfel exista riscul unor supracontractări și al depășirii capacității de finanțare. În același timp, este importantă asigurarea conectivității strategice pentru regiunea de nord-est”, a explicat premierul.

Calendarul lucrărilor

Potrivit contractului, în următoarele șase luni urmează realizarea proiectului tehnic, iar lucrările ar trebui finalizate în aproximativ doi ani de la începere.

Bolojan și-a exprimat încrederea că termenul de execuție va fi respectat, având în vedere experiența constructorului implicat în proiect.

„Sunt convins că în 2029 vom avea circulație pe autostradă atât pe traseul Pașcani–Suceava–Siret, cât și pe Iași–Ungheni”, a declarat acesta.