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Politica· 2 min citire
Zelenski îi lansează o invitație directă lui Putin la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună să ne întâlnim”
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a propus o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în marja summitului G7, în speranța identificării unei căi către încheierea conflictului dintre cele două țări.
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