Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”

Premierul desemnat, Adrian Veștea este prezent în această seară în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.

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