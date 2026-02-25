Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Actorul Robert De Niro a criticat din nou în termeni extrem de duri politicile și comportamentul fostului președinte Donald Trump, cerând americanilor să se mobilizeze și să își apere drepturile.
Într-un interviu acordat recent unui podcast, De Niro s-a arătat profund emoționat și a declarat că Trump reprezintă, în opinia sa, o amenințare la adresa valorilor fundamentale ale Statelor Unite.
„Nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsat să ajungă atât de aproape de președinție. Este crud, rău și lipsit de empatie”, a spus actorul, făcând referire inclusiv la acțiunile agenției U.S. Immigration and Customs Enforcement în domeniul imigrației.
De Niro a criticat lipsa de reacție a liderilor republicani și a subliniat că tăcerea acestora contribuie la menținerea unei situații periculoase pentru democrație.
Actorul i-a îndemnat pe cetățeni să nu rămână pasivi și să iasă în stradă pentru a-și apăra libertățile. El a vorbit despre nevoia de unitate și solidaritate, susținând că doar prin implicare civică și rezistență pașnică pot fi protejate valorile americane.
„Vreau să-mi văd țara puternică și unită din nou. Depinde de noi să nu renunțăm”, a concluzionat De Niro.
