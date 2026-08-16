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Tată și fiică, salvați de la înec, la Eforie, după ce au ignorat total pericolul și steagul roșu

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat16 aug. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Aventură extrem de periculoasă pe litoralul românesc. Un bărbat și fiica lui de doar 11 ani au fost salvați de la înec în ultimul moment, după ce au intrat în apele mării deși salvamarii arboraseră steagul roșu din cauza valurilor uriașe și a curenților puternici.

Un nou incident dramatic s-a petrecut pe o plajă din Eforie Nord, unde nepăsarea față de avertismentele salvamarilor era să coste viața a doi turiști. O fetiță de 11 ani s-a aventurat în marea învolburată, ignorând condițiile periculoase de scăldat. Odată ajunsă în apă, minora a fost copleșită de curenții puternici și nu a mai reușit să revină la mal. Văzând situația critică în care se află fiica sa, tatăl a intrat imediat în mare pentru a o salva, însă a rămas la rândul său blocat în valuri.

Intervenție contra cronometru cu skijetul

Salvamarii aflați de serviciu au observat imediat pericolul și au declanșat o operațiune contra cronometru. Pentru a ajunge cât mai rapid la cele două victime purtate de curenți, salvatorii au folosit un skijet din dotare. Datorită reacției prompte și profesioniste, atât fetița, cât și tatăl ei au fost recuperați din apă în siguranță și aduși la țărm înainte ca situația să devină fatală.

Apel ferm al autorităților către turiștii de pe litoral

În urma acestui eveniment, echipele de salvamari și autoritățile locale au reînnoit apelurile la prudență către toți cei care își petrec vacanța pe litoralul românesc. Turiștii sunt rugați insistent să respecte semnificația steagurilor arborate pe foișoare și să nu intre sub nicio formă în apă atunci când scăldatul este interzis, evitând astfel să își pună viața în pericol.

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