Tragedie în Harghita: doi adolescenți de 15 și 16 ani au murit după ce motocicleta lor a fost lovită de tren

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 20:16

Doi băieți, în vârstă de aproximativ 15 și 16 ani, au murit joi seara, 8 octombrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un tren în localitatea Vrabia, comuna Tușnad, județul Harghita.

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