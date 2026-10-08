Tragedie în Harghita: doi adolescenți de 15 și 16 ani au murit după ce motocicleta lor a fost lovită de tren

Doi băieți, în vârstă de aproximativ 15 și 16 ani, au murit joi seara, 8 octombrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un tren în localitatea Vrabia, comuna Tușnad, județul Harghita.
Accidentul feroviar s-a produs în zona Haltei Vrabia, iar echipele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut salva victimele.
Intervenție de urgență la locul accidentului
Alerta a mobilizat două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea-Ciuc, cu o autospecială complexă de primă intervenție și o ambulanță SMURD.
La intervenție au participat și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Tușnad.
Potrivit informațiilor transmise de salvatori, cele două victime, ambele de sex masculin, au fost găsite în stare de inconștiență. În ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost declarat decesul acestora.
Polițiștii trebuie să stabilească împrejurările accidentului
Deocamdată, circumstanțele exacte în care motocicleta a ajuns în calea trenului nu sunt cunoscute. Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs impactul și dacă au fost respectate regulile de traversare a căii ferate.
Ancheta va trebui să clarifice și împrejurările în care cei doi adolescenți se aflau pe motocicletă în momentul producerii tragediei.