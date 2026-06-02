Un tânăr din Constanța, condamnat la 25 de ani de detenție pentru o crimă șocantă

Un bărbat din Constanța a fost condamnat, marți, la 25 de ani de închisoare, după ce și-a ucis mama într-un apartament din municipiu, în urma unui atac extrem de violent petrecut la începutul anului.

Potrivit deciziei Tribunalului Constanța, inculpatul a fost găsit vinovat de omor calificat asupra unui membru de familie, instanța dispunând executarea unei pedepse de 25 de ani de detenție. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În plus, judecătorii au stabilit și pedepse complementare, printre care interzicerea exercitării unor drepturi civile și a deținerii sau folosirii de arme pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei principale. De asemenea, măsura arestului preventiv a fost menținută și prelungită.

Fapta s-a petrecut în luna ianuarie, într-un apartament din Constanța. Ancheta a arătat că tânărul și-ar fi atacat mama pe fondul unui conflict izbucnit după ce aceasta i-ar fi reproșat consumul excesiv de alcool.

Potrivit informațiilor din dosar, inculpatul ar fi consumat alcool înainte de comiterea crimei, iar ulterior ar fi atacat victima în timp ce aceasta se afla în pat, aplicându-i numeroase lovituri de cuțit.

După comiterea faptei, acesta ar fi părăsit locuința, s-ar fi plimbat prin oraș, iar ulterior s-a prezentat la poliție, unde a anunțat că și-a ucis mama și s-a predat autorităților.