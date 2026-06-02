Incident grav în Constanţa. O fetiță de 2 ani a fost agresată de iubitul mamei sale. Individul a fost arestat preventiv
Un tânăr de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de polițiștii din Constanța că a agresat-o pe fiica de doi ani a partenerei sale.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat, marţi, că un bărbat de 22 de ani este cercetat de poliţiştii din Techirghiol pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.
”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la în noaptea de 30/31 mai, bărbatul în cauză ar fi agresat fizic o minoră, de 2 ani, respectiv pe fiica concubinei. Conform prevederilor legale, reprezentantului legal al minorei i-a fost înmânată o cerere pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie”, au afirmat reprezentanții instituției.
Individul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat ulterior instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
