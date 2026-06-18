România, sub Bulgaria, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume

Publicat 18 iun. 2026, 11:59 Sursă Realitatea.Net

Prăbușire majoră pentru România în topul competitivității economice: țara noastră a pierdut 12 locuri și a ajuns pe poziția 61 în lume. Datele arată că vecinii din Bulgaria (locul 56), Ungaria (locul 51) și Polonia (locul 41) ne-au depășit clar la capitolele performanță și stabilitate. Singura consolare a Bucureștiului rămâne devansarea unor state precum Mexic și Slovacia.

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