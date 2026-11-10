Salina Praid disponibilizează 60 de angajați în noiembrie

Salina Praid, sucursală a Societății Naționale a Sării, va disponibiliza 60 de angajați în cursul lunii noiembrie 2026, potrivit AJOFM Harghita. Persoanele vizate lucrau în subteranul minier.
Jánó Edit Andrea, șefa Serviciului Analiza Pieței Muncii și Economie Socială din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Harghita, a anunțat marți că instituția a fost notificată de Societatea Națională a Sării privind reducerea forței de muncă. Din cei 125 de angajați existenți la sucursala din Praid, 60 vor intra în șomaj în această lună.
Reprezentanții AJOFM Harghita au oferit deja servicii de preconcediere și au discutat cu angajații despre drepturile aferente șomajului. Persoanele vizate de disponibilizări sunt cele care lucrau în subteranul Salinei Praid.
Mai mulți dintre aceștia sunt încă la vârstă activă, în vreme ce 4-5 persoane urmează să se pensioneze în maximum un an. Jánó Edit Andrea a explicat că angajații s-au arătat interesați de informațiile privind locurile de muncă disponibile, însă posibilitățile de angajare în zonă sunt limitate.
După intrarea în șomaj, AJOFM va continua să le ofere celor disponibilizați servicii de mediere a muncii, informare, consiliere și formare profesională. Sursa citată a menționat că angajații Salinei Praid au beneficiat, în anumite perioade, de șomaj tehnic, cu salariul micșorat.
Salina Praid a încetat să funcționeze în luna mai 2025, când a fost inundată de apele pârâului Corund. În aceeași perioadă, AJOFM Harghita a început să primească notificări și din partea firmelor din domeniul construcțiilor privind disponibilizările temporare de personal pe durata sezonului rece, măsuri care sunt de regulă sezoniere.