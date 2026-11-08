Patru urși, văzuți în stațiunea Borsec. Localnicii, avertizați prin RO-ALERT și sfătuiți să stea în case

Publicat 8 nov. 2026, 23:02 Sursă Realitatea.Net

Prezența a patru urși în stațiunea Borsec, județul Harghita, a alertat autoritățile duminică seara, 8 noiembrie. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT să evite zona în care au fost observate animalele sălbatice și să rămână în locuințe.

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