Patru urși, văzuți în stațiunea Borsec. Localnicii, avertizați prin RO-ALERT și sfătuiți să stea în case

Prezența a patru urși în stațiunea Borsec, județul Harghita, a alertat autoritățile duminică seara, 8 noiembrie. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT să evite zona în care au fost observate animalele sălbatice și să rămână în locuințe.
Potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, cei patru urși au fost observați în zona străzii Tudor Vladimirescu din stațiunea Borsec. În urma semnalării, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT prin care le-au recomandat localnicilor și turiștilor să evite zona și să nu iasă din locuințe până la înlăturarea pericolului.
De asemenea, oamenii au fost sfătuiți să nu se apropie de animale pentru a le fotografia sau hrăni. Totodată, aceștia au primit recomandarea de a-și proteja animalele din gospodării, fără să se expună vreunui risc. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului de Jandarmi Județean și ale Serviciului de Ambulanță Județean.
În ce localități din Harghita au fost văzuți urșii în ultimele zile?
Prezența animalelor sălbatice a fost semnalată în repetate rânduri în județul Harghita. Numai sâmbătă, autoritățile au primit două sesizări privind apariția urșilor în stațiunea Borsec. Alte două semnalări au vizat municipiul Miercurea-Ciuc și satul Iașu, din comuna Ulieș.
În toate aceste situații, ISU Harghita a transmis mesaje de avertizare RO-ALERT pentru informarea și protejarea populației.