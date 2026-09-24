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Economie· 2 min citire
Scumpiri record la pompă: Benzina a sărit de 10 lei pe litru, iar motorina atinge noi maxime
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Șoferii români se confruntă joi, 24 septembrie, cu prețuri exorbitante la carburanți, un nou prag psihologic fiind depășit la stațiile de alimentare.
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