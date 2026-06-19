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10:30 - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 iun. 2026, 09:43

Președintele Nicușor Dan va face o serie de declarații la ora 10:30, într-un moment extrem de tensionat pentru desemnarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Declarațiile por fi urmărite în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.

Șeful statului se află la Bruxelles, la Summitul Consiliului European din 18–19 iunie 2026, unde sunt discutate teme de securitate, sprijin pentru Ucraina și bugetul UE.

Joi, la finalul reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe mai multe subiecte politice sensibile, într-o discuție care a vizat negocierile pentru formarea viitorului guvern și posibilele scenarii de susținere parlamentară, dar și situația de la Primăria Generală a Capitalei, după ce edilul Ciprian Ciucu este cercetat într-un dosar DNA.

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