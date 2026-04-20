97,7% vot ”DA” - PSD retrage oficial sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan
PSD
Consultarea internă din PSD privind retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan s-a încheiat: PSD iese de la guvernare.
Social-democrații au votat prin SMS într-o proporție covârșitoare pentru schimbarea premierului. Secretarul general adjunct al PSD a anunțat rezultatul votului: 97,7% au votat „DA”, iar 2,3% au votat „NU”. În urma votului, premierul Ilie Bolojan nu mai are majoritate în Parlament. PSD asigura aproximativ 40% din voturile coaliției de guvernare.
„Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, a fost întrebarea din referendumul intern.
”Când 97,7% dintre colegi îți spun că ăsta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă nu mai e loc de altceva.
Vă asigur că în zilele următoare vom acționa în conformitate cu ce ați votat. PSD e partidul numărul 1 în Parlament, vom ține cont de tot ce s-a spus azi, de mandatul pe care ni l-ați dat, astfel încât viața românlor să fie cât mai bună. Vă mulțumesc! Doamne ajută!”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul ședinței.
