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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
Publicat29 iun. 2026, 15:58
Actualizat29 iun. 2026, 16:02
România este în genunchi, dar aleșii își fac bagajele! Suntem fără premier, fără un guvern stabil, iar economia e în derivă. Care este soluția aleșilor poporului? Românii să mai aștepte, pentru că de la 1 iulie parlamentarii intră oficial în vacanță!
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