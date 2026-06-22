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Politica· 1 min citire
AUR anunță „victorie” în BPR din Parlament: Audierile miniștrilor "nu vor mai fi un simulacru"
AUR
Publicat22 iun. 2026, 14:53
Actualizat22 iun. 2026, 14:56
Sursărealitatea.net
Partidul AUR, principalul partid de opoziție din România, a transmis luni, pe Facebook, că a obținut o „victorie” în Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului, susținând că audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Veștea vor avea o durată extinsă, de trei ori mai mare decât cea inițială. "Nu vor mai fi un simulacru", au transmis reprezentanții AUR.
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