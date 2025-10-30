Advertising
Politica· 1 min citire
CĂLIN GEORGESCU AJUNGE AZI ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR, DUPĂ CE A CONTESTAT MĂSURA CONTROLULUI JUDICIAR
CĂLIN GEORGESCU AJUNGE AZI ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR, DUPĂ CE A CONTESTAT MĂSURA CONTROLULUI JUDICIAR
Patrioții se mobilizează exemplar pentru a-l susține
Citește și
- 12:53Bolojan bagă PNL în ședință de urgență. Liberalii din jurul premierului demis pregătesc Congresul Extraordinar
- 09:4310:30 - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net
- 08:43Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar
- 08:38Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News