CĂLIN GEORGESCU, DESPRE GEORGE SIMION: ”NOI SCHIMBĂM SISTEMUL”

Călin Georgescu afirmă că vede în George Simion lucrurile bune și spune că românii au de ales, în acest moment, între credință și necredință

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Călin Georgescu este întrebat dacă se gândește la vreo funcție în statul român.

„Nu vorbim despre funcții, ci despre faptul că vreau să aduc binele poporului roman. Discutam de o situație gravă, de o altă Românie care este peste graniță”, răspunde acesta.

Despre George Simion afirmă că vede în el „lucrurile bune”.

„Eu văd în protejatul meu mai tânăr lucrurile bune. Pe noi ne interesează că acum avem de optat între credință și necredință”.

Noi nu schimbăm oamenii, noi schimbăm sistemul, este crezul lui Călin Georgescu.

Întrebat dacă „protejatul mai tânăr” s-a transformat într-un partener, Georgescu răspunde: Evident, nu ai altfel cum.

„Important este să avem același ideal comun. Avem o echipă consistentă”, accentuează el.

Georgescu este întrebat de Marius Tucă ce înseamnă pentru România cele două scenarii cu Nicușor Dan, respectiv George Simion președinte.

„Cunosc doar scenariul legat de protejatul meu. Nu am alt scenariu”, răspunde el.

„Pentru România, scenariul Simion-Georgescu înseamnă „o relație precisă și demnă, în regim tranzacțional”, cu partenerii externi, spune el.

„Prima comunicare este nevoie să fie cu Washington și categoric va fi. Relația mea este impecabilă” cu SUA, transmite Georgescu.

„Prefer să merg de pe o poziție oficială, nu mă duc în acțiuni private”, clarifică Georgescu, refuzul de a onora invitația la Washington D.C. după alegerile din 2024.

Europa, Bruxelles, Franța, Germania, sunt următoarele pe lista relațiilor externe, în planul lui Georgescu.



