Grindeanu îi dă un ultimatum lui Bolojan: "Dacă mâine nu ajungem la o soluție vom retrage miniștrii PSD din Guvern"

Sursă: realitatea.net

Președintele PSD Sorin Grindeanu a vorbit, marți, într-un interviu la Radio România Actualități (RRA) despre situația politică actuală și despre soarta Guvernului Bolojan, după votul de ieri al social-democraților prin care i-a fost retars sprijinul politic premierului României.

Sorin Grindeanu: Ci de un mod de lucru în interiorul acestei coaliții pe care noi nu-l mai dorim a-l continua. Deci asta ar fi o condiție: să se reseteze lucrurile, să vedem ce avem de făcut pentru români, fiindcă astea sunt lucruri importante.

Suntem la 10 luni de zile de când s-a format această coaliție și ne uităm în spate și eu nu cred că sunt foarte multe motive de mândrie pentru niciunul dintre componentele acestei coaliții.

Moderator: De ce nu a fost îndeplinit programul de guvernare așa cum a fost el scris?

S.G.: Vi se pare că am făcut lucruri bune pentru români în această perioadă?

Moderator: Vă întreb în legătură cu programul de guvernare pe care l-ați prezentat în Parlament în numele unei coaliții formate din patru partide, plus minoritățile naționale, dacă nemulțumirea e legată de neîndeplinirea acestui program?

S.G.: Și de neîndeplinirea acestui program.

Moderator: Ce parte nu s-a îndeplinit?

S.G.: Păi, haideți să vă spun cu începutul. Noi am acceptat să venim în acest în acest în această majoritate, spunând două lucruri. Că nu dorim să scadă veniturile românilor. S-a întâmplat lucrul ăsta și dacă vreți detaliem. Și al doilea, să nu dorim să scadă nivelul investițiilor naționale sau locale. S-a întâmplat și asta. Vi se pare că e îndeplinit?

Moderator: Care părți din program...

S.G.: Am dat două exemple.

Moderator: Nu, la ce puncte sunt cuprinse.

S.G.: Acuma, vreau să vă spun pe de rost? La capitolul 4, alineatul 3.

Moderator: Nu. De exemplu, iată la administrația, la anvelopa bugetară a administrației centrale, trebuiau reduse fondurile cu 20% - scrie în programul de guvernare. Au fost reduse cu 10%. Deci v-ați asumat încă mai mult...

S.G.: Aici lucrurile pot fi dezvoltate. În sensul următor: La capitolul administrație publică locală, eu cred că reforma în administrația publică locală înseamnă mai mult decât dați oamenii afară.

Moderator: Reducerea cu 20% a anvelopei salariale a autorităților administrației publice centrale față de nivelul anului 2024 - este un exemplu din programul de guvernare.

S.G.: Așa.

Moderator: A fost îndeplinit sau nu?

S.G.: Pentru anul 2025 în mod sigur nu.

Moderator: Nu. Deci trebuia și mai mult redusă.

S.G.: Dar nu s-au redus deloc în 2025.

Moderator: A, deci trebuia și mai... în 2025.

S.G.: De aceea vă întreb, care reformă a fost până acum în 10 luni? Care reformă?

Moderator: Bun, care reforme v-ați fi dorit să fie implementate și nu au fost?

S.G.: Reforma administrației publice locale.

Moderator: Care să însemne?

S.G.: Care să însemne altceva decât concedieri colective.

Moderator: Și să însemne ce?

S.G.: Să însemne că măsurile de UAT-uri, să însemne digitalizare, să însemne să însemne, de exemplu, creșterea calității serviciilor publice, fiindcă altfel, dacă dau doar oamenii afară, vorbim de concedieri publice. Dacă pe dumneavoastră vă dă afară Radio România Actualități, nu e reformă, e concediere. Zic și eu.

Moderator: Nu știu de ce dați acest exemplu. Pot să am...

S.G.: Da, așa.

Moderator: Așa, din întâmplare, sigur că da. Bun, haideți să revenim și la această ediție, la tema ediției noastre. Veți depune în Parlament proiecte de lege pentru a susține aceste reforme pe care spuneți că nu au fost îndeplinite?

S.G.: Da, e una din căi, dacă atunci când la nivel guvernamental nu poți să faci anumite lucruri, sigur că da. Doar că, știți, sărim de la de la una la alta. Eu încerc să spun următorul lucru: că în aceste 10 luni de zile, eu cred că am fi putut face mult mai mult. Nu există doar un vinovat din acest punct de vedere. Toată lumea e într-o proporție mai mare sau mai mică vinovată că lucrurile nu merg în direcția corectă. Și asta nu spun eu, 80% dintre români astăzi spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Iar această chestiune este un lucru pe care trebuie să-l corectăm. Și asta încercăm să facem și încerc să găsesc, eu împreună cu colegii mei, și să găsim soluția, astfel încât să îndreptăm această direcție. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să fie parte a acestei soluții, vom veni alături. Dacă nu, suntem pregătiți să mergem în opoziție. E atât de simplu.