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Politica· 2 min citire
Hamas salută acordul dintre SUA și Iran și cere oprirea războiului din Gaza
Hamas
Publicat16 iun. 2026, 08:51
Sursărealitatea.net
Hamas a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va contribui și la reducerea violențelor din Fâșia Gaza.
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