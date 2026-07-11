Iran și SUA încearcă relansarea dialogului? Abbas Araghchi discută în Oman despre securitatea din Strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a sosit sâmbătă în Oman pentru discuții privind securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care Washingtonul și Teheranul încearcă să relanseze dialogul diplomatic după recentele tensiuni din Golf.
Discuții la Muscat privind securitatea în Strâmtoarea Ormuz
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a efectuat sâmbătă o vizită la Muscat, unde urmează să se întâlnească cu omologul său omanian pentru consultări privind evoluțiile regionale și situația din Strâmtoarea Ormuz.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, întâlnirea face parte din consultările bilaterale permanente dintre Iran și Oman și va avea ca principal obiectiv identificarea unor mecanisme care să garanteze trecerea în siguranță a navelor comerciale prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume.
Relansarea dialogului dintre Washington și Teheran
Vizita are loc într-un context diplomatic delicat, după confruntările recente dintre Statele Unite și Iran în zona Strâmtorii Ormuz.
Președintele american Donald Trump a declarat anterior că memorandumul de înțelegere dintre cele două state „s-a încheiat”, însă a precizat că dialogul cu Teheranul va continua.
Potrivit unor oficiali americani, Washingtonul a solicitat Iranului să emită în zilele următoare o declarație publică prin care să confirme că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă și că navele comerciale nu vor mai fi vizate de atacuri.
Administrația americană nu a precizat ce măsuri ar putea lua în cazul în care Teheranul nu va face acest anunț, însă a avertizat că există opțiunea unor acțiuni suplimentare.
Ce spune presa americană
Potrivit unor informații publicate de presa americană și citate de BBC, oficiali iranieni ar fi admis, în cadrul unor discuții confidențiale cu reprezentanți ai administrației Trump, că atacurile asupra navelor comerciale au reprezentat o greșeală.
Conform acelorași surse, autoritățile iraniene ar fi atribuit incidentele unei „fracțiuni rătăcite” din interiorul aparatului de stat, care ar fi încercat să saboteze procesul de negociere.
Un oficial american, citat de CBS News, a susținut că reprezentanții iranieni au transmis: „Am dat-o în bară. Am făcut o greșeală. Să continuăm discuțiile.”
Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile iraniene.
Acuzații reciproce legate de respectarea armistițiului
În iunie, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu care prevedea, între altele, garantarea securității navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz.
După incidentele recente, cele două părți se acuză reciproc de încălcarea înțelegerii.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a susținut, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Iranul și-a respectat angajamentele, acuzând în schimb Statele Unite că au încălcat acordul.
Negocieri la nivel înalt în Oman
Potrivit presei americane, partea americană va fi reprezentată la negocierile din Oman de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, unul dintre consilierii apropiați ai președintelui Donald Trump.
Discuțiile sunt considerate un nou test pentru relansarea dialogului dintre Washington și Teheran și pentru reducerea tensiunilor într-o regiune esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze.