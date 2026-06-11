Oana Gheorghiu sfidează CSM-ul: „Da, sunt vinovată că am cerut eliminarea pensiilor speciale”
Oana Gheorghiu
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a reacționat ironic după ce Consiliul Superior al Magistraturii a inclus-o printre persoanele acuzate că ar fi contribuit la „decredibilizarea justiției”, susținând că singura sa „vină” este faptul că a criticat sistemul pensiilor speciale.
Într-un mesaj public, Gheorghiu a transmis un „autodenunț” simbolic, afirmând că își asumă declarațiile prin care a susținut eliminarea pensiilor speciale ale magistraților și a pensionărilor la vârste de 48-50 de ani.
„Consider că România nu își mai permite pensionari speciali, indiferent de domeniu. Magistrații trebuie să fie bine plătiți, chiar foarte bine plătiți, pentru a-și păstra independența, însă pensionarea timpurie și pensiile uriașe nu reprezintă o garanție a unei justiții corecte”, a transmis aceasta.
Oana Gheorghiu a subliniat că a susținut mereu independența justiției și că a participat, ca simplu cetățean, la protestele pentru apărarea statului de drept. Totodată, ea consideră că privilegiile nu consolidează încrederea publică în sistemul judiciar, ci îl îndepărtează de societate.
Vicepremierul interimar a remarcat și faptul că mai mulți magistrați ar fi contestat modul în care a fost elaborat raportul CSM privind „decredibilizarea justiției”, susținând că nu au fost consultați sau că nu și-au exprimat acordul asupra documentului.
„Regret dacă unii magistrați s-au simțit jigniți de afirmațiile mele, însă nu pot ignora faptul că există tot mai multe voci din sistem care contestă poziția adoptată de conducerea CSM”, a mai declarat Oana Gheorghiu.
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