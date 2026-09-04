ONU votează o rezoluție pentru schimbarea hărții lumii. Africa ar urma să apară la dimensiunea sa reală

Publicat 4 sept. 2026, 11:23 Sursă Realitatea.net

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este așteptată să voteze vineri o rezoluție care susține folosirea unor hărți ale lumii mai apropiate de proporțiile reale ale continentelor. Inițiativa vizează în special reprezentarea Africii, considerată mult subdimensionată în celebra proiecție Mercator, utilizată pe scară largă la nivel mondial.

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