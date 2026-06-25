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Președintele Nicușor Dan rupe tăcerea după valul de critici: „Tot ce fac este pentru România”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 08:14

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri seară că este pe deplin conștient de responsabilitatea funcției pe care o ocupă și că toate deciziile pe care le ia sunt orientate către interesul țării.

Șeful statului a făcut aceste precizări în contextul criticilor venite inclusiv din partea unor reprezentanți ai societății civile, mediu din care a făcut parte înainte de a intra în politică.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani şi în momentul în care iau nişte decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obţinut şi pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecinţe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toţi că înţeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a afirmat Nicușor Dan.

Referindu-se la negocierile politice aflate în desfășurare, președintele a spus că există perspective pentru formarea unui nou Executiv în perioada următoare.

Potrivit acestuia, partidele au la dispoziție câteva zile pentru a ajunge la un acord, iar declarațiile publice făcute până acum indică posibilitatea unei înțelegeri.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţină de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a declarat șeful statului.

Declarațiile au fost făcute la Cluj-Napoca, unde președintele a participat la o întâlnire privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.

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