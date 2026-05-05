Ședință crucială la AUR. Cum va arăta noul Guvern?

Sursă: realitatea.net

Ședință la AUR în această seară, de la ora 19:00. În mai puțin de două ore, liderii se reunesc pentru a pune la punct strategia după ce moțiunea de cenzură comună AUR-PSD a trecut cu număr record de voturi.

Guvernul Bolojan a picat. Ce face acum AUR?

Inclusiv partidele din opoziție se reunesc la această oră în ședințe interne pentru a decide pașii pe care îi vor adopta, strategia pe care o vor lua în zilele imediat următoare, având în vedere formarea unui nou executiv după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a picat odată cu această moțiune de cenzură cu 281 de voturi în plenul reunit al celor două camere chiar astăzi.

În scurt timp se vor reuni, conform surselor Realitatea PLUS, inclusiv membrii din cadrul partidului condus de către George Simion, respectiv partidul AUR, pentru a vedea exact în următoarele zile cu ce variantă de premier vor merge la Palatul Cotroceni.

De asemenea și ce variante vor adopta, cum se vor poziționa în acest context politic extrem de delicat membrii din opoziție, din cadrul acestui partid pentru a vedea exact dacă vor susține variantele de guvern care se vor forma în ce majoritate, dar de asemenea și cu ce variante vor merge pregătiți la consultările de la Palatul Cotroceni.

Din aceste momente toate variantele sunt îndreptate și toți ochii sunt îndreptați către ceea ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni odată cu declanșarea acestor consultări de către președintele Nicușor Dan, odată ce a căzut guvernul condus de Ilie Bolojan. Sursele Realitatea PLUS spun că acesta va rămâne interimar timp de 45 de zile și ulterior se va vedea exact o nouă majoritate care se va contura. Dacă va intra inclusiv partidul AUR în această majoritate și în ce condiții vor putea intra la guvernare.

George Simion a anunțat că va prelua guvernarea doar în contextul unor alegeri anticipate care ar putea avea loc în România.

„Alianța pentru Unirea Românilor organizează marți, 5 mai, de la ora 19:00 briefing de presă în sala de grup AUR de la Camera Deputaților.

Participă președintele AUR, George Simion, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și președintele CNC AUR, Petrișor Peiu.” , au transmis reprezentanții AUR.