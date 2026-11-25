Șeful CJ Covasna cere unirea județelor Covasna, Harghita și Mureș
Județele Mureș, Covasna și Harghita
Tamás Sándor propune unirea județelor Covasna, Harghita și Mureș într-o singură regiune, după anunțul privind comasarea Ialomiței cu Călărași.
Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, propune reunirea județelor Covasna, Harghita și Mureș într-o singură unitate administrativă, în contextul discuțiilor despre reforma administrativ-teritorială a României. Inițiativa vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că județele Ialomița și Călărași intenționează să se unească voluntar.
Liderul administrației județene din Covasna consideră că aceeași posibilitate trebuie să existe și pentru cele trei județe din centrul țării, invocând principiul tratamentului egal în procesul de reorganizare administrativă.
Tamás Sándor vrea o singură unitate administrativă pentru Covasna, Harghita și Mureș
Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele CJ Covasna a susținut că județele Covasna, Harghita și Mureș ar trebui să formeze o singură structură administrativă. Potrivit acestuia, cele 149 de unități administrativ-teritoriale din cele trei județe ar putea fi reunite fie într-un singur județ, fie într-o regiune.
Tamás Sándor și-a argumentat propunerea prin comparație cu intenția de comasare voluntară anunțată de conducerile județelor Ialomița și Călărași.
„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!”, a transmis președintele CJ Covasna.
Acesta a mai afirmat că a discutat deja propunerea cu reprezentanții administrațiilor din Harghita și Mureș și că solicitarea nu reprezintă doar o inițiativă individuală.
„Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demonstreze că nu aplică dubla măsură. Dacă Ialomița și Călărași pot, atunci și județele din Ținutul Secuiesc pot”, a mai declarat Tamás Sándor.
De ce invocă șeful CJ Covasna exemplul județelor Ialomița și Călărași
Declarațiile președintelui CJ Covasna vin după ce Sorin Grindeanu a anunțat că a fost contactat de președinții consiliilor județene din Ialomița și Călărași, Marian Pavel și Vasile Iliuță.
Potrivit liderului PSD, cei doi și-au exprimat intenția de a uni cele două județe, fără să mai aștepte o decizie de la nivel central.
Anunțul a readus în atenție posibilitatea reorganizării administrative a României și a generat noi discuții despre viitoarea structură teritorială a țării.
Pentru Tamás Sándor, exemplul celor două județe din sud reprezintă un argument în favoarea posibilității ca și Covasna, Harghita și Mureș să fie reunite într-o structură administrativă comună.
Reforma administrativ-teritorială readuce în discuție viitorul județelor din Transilvania
Propunerea președintelui CJ Covasna apare într-un moment în care reorganizarea administrativ-teritorială se află printre subiectele importante de pe agenda politică.
Printre variantele discutate se numără reducerea numărului de județe și reorganizarea acestora în structuri administrative mai mari, cu scopul declarat de eficientizare a administrației publice și reducere a cheltuielilor.
În acest context, viitorul județelor Covasna, Harghita și Mureș a devenit din nou subiect de dezbatere, mai ales în privința păstrării identității și reprezentării comunităților locale.
Deocamdată, propunerea lui Tamás Sándor reprezintă o solicitare politică și administrativă, nu o decizie oficială de reorganizare a celor trei județe. O eventuală modificare a organizării administrativ-teritoriale ar necesita parcurgerea procedurilor legale și adoptarea unor acte normative în acest sens.
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