SORIN GRINDEANU, ATAC DUR ÎN PARLAMENT: „NU ACCEPTĂM SĂ FIM SCOȘI ȚAPI ISPĂȘITORI DE NIȘTE AMATORI”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa Guvernului, luni, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Grindeanu a acuzat actuala guvernare că a pus povara măsurilor fiscale doar pe românii cu venituri mici, în timp ce „statul nu face curățenie în propria ogradă”. El a avertizat că „fuga după deficit” riscă să transforme România într-un „stat fanariot”, dacă nu sunt adoptate soluții echitabile.

Liderul social-democrat a transmis că PSD nu va accepta niciodată să fie transformat în țap ispășitor de „amatori care nu au construit nimic în viața lor” și a insistat că partidul său a venit cu o alternativă reală la creșterile de taxe: introducerea impozitului progresiv. Grindeanu a subliniat că această măsură, aplicată deja în multe țări europene, ar fi protejat veniturile mici și ar fi permis deduceri pentru sănătate, educație și investiții personale.

În discursul său, Grindeanu a acuzat AUR că nu dorește cu adevărat căderea guvernului, ci doar speculează electoral momentul. A spus că România nu are nevoie de „scenete estivale”, ci de decizii asumate, clare și echilibrate. În același timp, a criticat folosirea excesivă a procedurii de angajare a răspunderii guvernului, arătând că Parlamentul trebuie să rămână locul principal de dezbatere și decizie.

Grindeanu a reamintit că PSD și-a asumat guvernarea în momente dificile, precum pandemia, și a menționat măsurile sociale luate de partid: creșterea puterii de cumpărare, investiții în spitale și infrastructură, susținerea mediului de afaceri. A afirmat că partidul său nu a căutat vinovați, ci a căutat soluții pentru a stabiliza economia.

În final, președintele interimar al PSD a avertizat că PSD nu va gira transformarea unei crize bugetare într-o criză economică profundă, cum s-a întâmplat în 2010–2011. El a subliniat că soluția echitabilă pentru România era impozitarea diferențiată, nu creșterea TVA, și a cerut ca eforturile de redresare să fie distribuite corect în societate.



Sursa: Newsinn