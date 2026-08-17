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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, prima reacție după decizia CCR privind declarațiile de avere: „Trebuie să vedem motivarea”
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a reacționat luni la decizia Curții Constituționale privind noua Lege a integrității și declarațiile de avere. Liderul PSD a precizat că nu dorește să comenteze hotărârea CCR înainte de publicarea motivării.
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