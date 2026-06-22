Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR! România are nevoie de stabilitate, nu de moraliști care stau pe funcții”

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit o serie de declarații incendiare la finalul ședinței tensionate din Parlament, făcând radiografia momentului critic în care se află țara și trasând liniile roșii ale social-democraților. Grindeanu a subliniat presiunea uriașă a termenelor europene, avertizând că timpul nu mai are răbdare: „Mai avem 70 de zile până când se închide PNRR-ul, iar România are de recuperat foarte mulți bani. Partidul Social Democrat, așa cum am spus, a votat – toți colegii mei au făcut-o. O să vedem rezultatul votului”.
Atac dur la adresa „moraliștilor” din Parlament
Chestionat de jurnaliști cu privire la negocierile purtate în culise de premierul desemnat, liderul PSD a ținut să își exprime public sprijinul pentru responsabilitatea de care a dat dovadă Adrian Veștea, taxându-i dur pe liderii politici care au ales să boicoteze ședința.
„Mă întrebați dacă știu scopul deplasării lui Adrian Veștea la AUR și al discuției cu președintele lor? Aș răspunde în numele lui Adrian Veștea: eu vreau să-l felicit că a acceptat să intre în această bătălie, pentru că este un om responsabil, un om care a dorit și își dorește binele țării. Nu vreau să vorbesc la trecut. Este un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună-credință: un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic.”
Grindeanu nu i-a iertat pe cei care au părăsit sala: „Sigur că sunt alții care, în acest moment – unii dintre ei nici n-au fost prezenți la vot – stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu este treaba mea să-i judec, este treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care, în acest moment, pun mai presus funcțiile lor personale decât binele românilor.”
Disciplina din PSD și veto clar: „Nu votăm un guvern minoritar PNL-USR-UDMR!”
În ciuda asaltului de întrebări din partea presei privind o posibilă alianță de guvernare cu partidul condus de George Simion, Sorin Grindeanu a temporizat răspunsul, însă a fost extrem de categoric în privința formulelor minoritare.
Democrația internă: „Lăsați-mă să vă răspund! În Partidul Social Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să-și exprime părerile, dar, într-un final, PSD acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine – și eu cred că în zilele următoare, destul de repede, va face acest lucru – Partidul Social Democrat nu va fugi de această responsabilitate.”
Refuzul ferm al variantei de avarie: „Mă întrebați repetat despre o variantă de guvern cu AUR? O să vedem și o să vă răspund în momentul în care va fi cazul. Ceea ce vă pot spune clar este că Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Lăsați-mă să termin. Deci, PSD nu va vota așa ceva. Dacă, în urma consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului.”
Grindeanu a insistat că țara nu își permite experimente politice: „Este dificil în acest moment să vii altfel în Parlament decât într-o formulă stabilă. V-am spus că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de tip minoritar, acesta nu are majoritate.”
Culisele discuțiilor cu AUR: „Bogdan Ivan a mers cu acordul meu, nu s-au negociat funcții”
Liderul social-democrat a demontat speculațiile privind o negociere secretă pentru împărțirea ministerelor cu AUR, explicând caracterul pur tehnic al vizitei ministrului Bogdan Ivan în tabăra naționaliștilor și respingând, totodată, scenariul unui executiv tehnocrat.
„Nu s-a negociat nimic politic cu AUR. Bogdan Ivan a fost solicitat de către George Simion – iar eu i-am dat voie să meargă – doar ca să-i explice lucruri tehnice care țin de proiectele de energie importante, nimic mai mult. Nu s-au negociat funcții. Dacă aș fi dispus să-l accept pe Mircea Geoană premier? Din punctul de vedere al PSD-ului, nu.”
De asemenea, Grindeanu a taxat atitudinea de forță a liderului AUR din acea seară: „Nu pot să fac considerații vizavi de ceea ce spune președintele Republicii. Am văzut, în schimb, un ultimatum pe care George Simion l-a dat – cam așa a sunat – ca până la ora 21:30 să iasă președintele. Mie mi se par deplasate asemenea abordări. Cei care vor să fie învestiți ar trebui să-și asume responsabilitatea. Fiecare dintre noi este responsabil de ceea ce face.”
„Le va veni mintea de pe urmă. Suntem cu un pas mai aproape”
În finalul declarației, Sorin Grindeanu s-a arătat optimist că, în ciuda blocajului și a boicotului de la prima strigare, partidele vor realiza pericolul unui vid de putere economic și administrativ.
„Haideți să vedem cum se finalizează, este doar o etapă. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care astăzi au lipsit sau au ales să nu voteze. Le va veni mintea de pe urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoie PSD-ul, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că, în scurt timp, acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care va fi discutată zilele următoare pentru a se veni rapid în fața Parlamentului cu o nouă formulă. Din punctul de vedere al PSD-ului, nu se pune problema unui eșec total. Suntem cu un pas mai aproape.”