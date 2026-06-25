Cum recunoști o hernie și de ce să nu amâni tratamentul

Publicat 25 iun. 2026, 08:33 Sursă realitatea.net

Herniile abdominale apar atunci când un țesut sau o porțiune dintr-un organ din cavitatea abdominală trece printr-un defect al peretelui abdominal. Pot exista mai multe tipuri de hernii abdominale, iar herniile inghinale sunt printre cele mai frecvente.

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