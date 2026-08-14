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Sanatate· 1 min citire
Înscrieri pentru Programul național de fertlizare în vitro
Program de fertilizare în vitro
Publicat14 aug. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net
Mai sunt doar câteva zile până când vor începe înscrierile pentru ediţia din acest an a Programului de fertilizare în vitro pentru femeile care au între 24 şi 42 de ani şi cotizeză la sistemul de asigurări sociale din România.
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