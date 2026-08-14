INSP: 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în România. Două persoane au murit

Publicat 14 aug. 2026, 23:56 Sursă Realitatea.Net

Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul sezonului 2026, dintre care 11 confirmate prin analize de laborator, potrivit celor mai recente date furnizate de INSP. Două persoane vârstnice, cu comorbidităţi, au decedat.

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