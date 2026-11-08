Laboratoarele private, obligate să afișeze plafoanele CNAS? Ce schimbări se pregătesc pentru pacienții care fac analize medicale

Laboratoarele private ar putea fi obligate să afișeze public plafoanele CNAS pentru analize medicale gratuite. Autoritățile anunță controale și măsuri pentru pacienți.
Noi verificări sunt pregătite în sistemul sanitar, iar de această dată atenția autorităților se îndreaptă către laboratoarele private de analize medicale. Ministrul Sănătății anunță că unitățile care au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) ar putea fi obligate să afișeze public valoarea plafoanelor decontate. Măsura ar urma să ofere pacienților mai multă transparență în privința fondurilor disponibile pentru analize gratuite.
Laboratoarele private ar putea fi obligate să publice plafoanele CNAS
Potrivit ministrului Sănătății, există laboratoare private care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru sume reduse, inclusiv sub 10.000 de lei, pentru a putea beneficia de asocierea cu sistemul public de asigurări.
Problema apare atunci când fondurile alocate pentru analize medicale gratuite se epuizează într-un timp foarte scurt, uneori chiar în primele zile ale lunii. În aceste condiții, pacienții care nu reușesc să obțină o programare la timp sunt nevoiți fie să achite investigațiile din propriul buzunar, fie să aștepte următoarea alocare de fonduri.
Prin publicarea plafoanelor CNAS, pacienții ar putea afla din timp ce sume sunt disponibile pentru decontarea analizelor și în ce condiții pot beneficia de investigații gratuite.
Pacienții, afectați de epuizarea rapidă a fondurilor pentru analize gratuite
Accesul la analize medicale decontate de CNAS reprezintă o problemă pentru numeroși pacienți, în special atunci când bugetele disponibile se consumă la începutul fiecărei luni.
În lipsa unor informații clare despre valoarea contractelor încheiate de laboratoare cu casele de asigurări, oamenii ajung să descopere abia în momentul programării că nu mai există fonduri disponibile.
Măsura propusă de Ministerul Sănătății ar putea schimba această situație, prin creșterea transparenței și oferirea unor informații accesibile despre plafoanele pentru analize medicale decontate.
Controale și în ambulatoriile spitalelor de stat
Verificările anunțate nu vizează doar laboratoarele private. Corpul de Control al Ministerului Sănătății desfășoară controale și în spitalele publice care au ambulatorii de specialitate.
Autoritățile analizează pontajele personalului medical, dar și modul în care sunt gestionate programările pacienților.
Aceste verificări au fost dispuse în urma sesizărilor privind dificultățile întâmpinate de oameni atunci când încearcă să obțină consultații în ambulatoriile spitalelor de stat. În anumite situații, pacienții ar fi fost îndrumați către unități medicale private pentru consultații și investigații.
Controalele urmăresc să stabilească dacă activitatea medicală este organizată corespunzător și dacă pacienții beneficiază de acces la serviciile oferite de spitalele publice.
Astfel, autoritățile își propun să verifice atât modul în care sunt gestionate programările în sistemul public, cât și felul în care laboratoarele private utilizează fondurile alocate prin contractele cu CNAS.