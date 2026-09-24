Alertă în Harghita: numărul apelurilor la 112 privind urșii s-a dublat față de 2025

Urșii, tot mai des semnalați în Harghita: 466 de apeluri la 112 în 2026, de peste două ori mai multe decât anul trecut
Numărul apelurilor la 112 prin care este semnalată prezența urșilor în apropierea zonelor locuite din județul Harghita s-a dublat față de aceeași perioadă din 2025. De la începutul anului și până pe 22 septembrie, jandarmii au primit 466 de sesizări privind apariția urșilor, față de 226 anul trecut.
Datele au fost transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Harghita, la solicitarea AGERPRES. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul apelurilor privind prezența urșilor a crescut cu peste 100%.
40 de apeluri privind urșii, în primele 22 de zile din septembrie
Și în luna septembrie se menține un număr ridicat de sesizări. În perioada 1-22 septembrie 2026, jandarmii din Harghita au primit 40 de apeluri la 112 privind prezența urșilor.
În aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 19 apeluri, ceea ce înseamnă că numărul sesizărilor s-a ridicat la mai mult decât dublul valorii raportate în 2025.
Cele mai multe apeluri din această perioadă au fost înregistrate în:
Sesizări au mai fost primite din Bălan, Cristuru Secuiesc, Gălăuțaș, Lăzarea, Leliceni, Miercurea-Ciuc, Sântimbru, Sărmaș, Siculeni, Tulgheș, Tușnad și Zetea.
Jandarmii au intervenit în șase cazuri
Din cele 40 de apeluri primite în perioada 1-22 septembrie, în șase situații a fost necesară intervenția efectivă a jandarmilor.
În celelalte cazuri, animalele nu au mai fost găsite în locurile indicate de persoanele care au sunat la 112.
În cinci situații, urșii au fost observați în habitatul lor natural și nu au reprezentat un pericol iminent pentru populație. Prin urmare, nu a fost necesară trimiterea unor echipaje.
Patru urși au fost alungați spre pădure
În patru cazuri, jandarmii au intervenit pentru îndepărtarea urșilor din zonele în care au fost semnalați.
Animalele au fost alungate către zonele împădurite cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase, potrivit datelor transmise de IJJ Harghita.
În alte două situații, șeful echipei de intervenție constituită la nivel local a decis extragerea animalelor. Aceste intervenții au avut loc în localitățile Leliceni și Dealu.
Jandarmii au asigurat zona și condițiile de siguranță pe durata intervențiilor.
IJJ Harghita: apelurile la 112 trebuie făcute responsabil
Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita le reamintește cetățenilor să apeleze 112 în mod responsabil, doar în situații reale de urgență.
Autoritățile subliniază că transmiterea rapidă și corectă a informațiilor către forțele de ordine contribuie la gestionarea incidentelor și la menținerea siguranței publice.
Situația apelurilor privind urșii în Harghita
Datele arată o creștere semnificativă a numărului de sesizări privind prezența urșilor în apropierea zonelor locuite din județul Harghita în perioada analizată.