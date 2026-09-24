Alertă în Harghita: numărul apelurilor la 112 privind urșii s-a dublat față de 2025

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Numărul apelurilor la 112 prin care este semnalată prezența urșilor în apropierea zonelor locuite din județul Harghita s-a dublat față de aceeași perioadă din 2025. De la începutul anului și până pe 22 septembrie, jandarmii au primit 466 de sesizări privind apariția urșilor, față de 226 anul trecut.