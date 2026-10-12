Amendă de până la un milion de lei pentru modificări neautorizate în locuințe

Proprietarii care modifică locuința fără respectarea procedurilor legale riscă amenzi de până la un milion de lei, potrivit informațiilor publicate de DeFapt.ro. Lucrările neautorizate trebuie desființate pe cheltuiala proprietarului.
Implementarea noului Cod al urbanismului a adus în discuție obligațiile cetățenilor care efectuează intervenții în spațiul privat. Procedura legală variază în funcție de natura lucrării, iar nu orice renovare necesită o autorizație de construire.
Conform datelor furnizate de DeFapt.ro, sancțiunile financiare sunt calibrate după gravitatea încălcării. Pentru închiderea balcoanelor realizată fără notificare prealabilă sau în neconcordanță cu proiectul aprobat, amenzile pot atinge suma de 50.000 de lei.
În cazul intervențiilor structurale efectuate fără avizul autorităților competente, plafonul maxim al sancțiunii se ridică la un milion de lei. Pe lângă plata amenzii, proprietarul este obligat să desființeze lucrările executate ilegal și să readucă imobilul la starea inițială, suportând integral costurile operațiunilor.
Diferența dintre notificare și autorizație
Închiderea unui balcon poate fi realizată prin o procedură simplificată, bazată pe notificare și documentație tehnică, dacă nu se afectează structura clădirii. Totuși, înainte de începerea lucrărilor, este necesar să se verifice la primărie dacă intervenția propusă intră în această categorie și ce avize suplimentare sunt solicitate.
Situația se schimbă radical când balconul este unit cu spațiul interior al apartamentului. Demolarea parapetului sau modificarea golurilor pot afecta elementele constructive, caz în care devine obligatorie o expertiză tehnică și, în funcție de amploare, obținerea unei autorizații de construire.
Riscuri la vânzare și finanțare
Modificările neînregistrate în documentația cadastrală generează obstacole majore la momentul tranzacționării imobilului. Dacă planurile oficiale nu corespund realității, vânzarea necesită actualizarea actelor și prezentarea de documente suplimentare.
Diferențele dintre configurația din acte și cea existentă pot bloca și procesul de obținere a unui credit ipotecar, băncile efectuat verificări riguroase asupra conformității imobilului. Pentru a evita aceste complicații, specialiștii recomandă consultarea unui arhitect și verificarea cerințelor legale înainte de orice intervenție structurală.