EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Comisia Europeană confirmă că ancheta împotriva TikTok privind alegerile din România este încă în desfășurare

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a transmis în exclusivitate pentru Realitatea Plus, jurnalistei Ana Maria Păcuraru, o poziție oficială privind investigația declanșată împotriva TikTok în urma anulării alegerilor prezidențiale din România.
Într-un răspuns obținut în exclusivitate de Realitatea Plus, Comisia Europeană confirmă oficial că investigația deschisă împotriva TikTok, în temeiul Digital Services Act (DSA), rămâne activă.
Purtătorul de cuvânt Thomas Regnier a ținut să precizeze, de la bun început, un principiu esențial: organizarea alegerilor rămâne o competență națională, iar decizia asupra votului aparține exclusiv cetățenilor români. Însă tot el este cel care explică de ce Bruxellesul a decis să intervină în acest dosar sensibil.
De ce a deschis Comisia procedura împotriva TikTok?
Potrivit declarației oficiale obținute de Realitatea Plus, platformele online — inclusiv TikTok — au, conform noii legislații europene (DSA), obligația legală de a evalua și de a diminua riscurile pe care propriile servicii le pot genera pentru integritatea scrutinurilor din Europa.
Regnier este explicit în privința pericolelor pe care Comisia le are în vedere:
rețele de boți care amplifică artificial campaniile de dezinformare;
algoritmi de recomandare care pot favoriza, netransparent, un partid politic în detrimentul altuia.
“Acestea sunt precis riscurile pe care platformele trebuie să le gestioneze în Europa, înaintea alegerilor”, a transmis oficialul european, confirmând că exact în acest context a fost deschisă ancheta împotriva TikTok, care — subliniază el — este încă în desfășurare.
Un răspuns obținut în premieră de Realitatea Plus
Declarația vine ca urmare a solicitării directe transmise de Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoare la Realitatea Plus, care a cerut Comisiei Europene o poziție oficială privind stadiul procedurilor, concluziile evaluării de risc a sistemelor de recomandare și rolul TikTok în scrutinul românesc — iar Bruxelles-ul a răspuns direct, pe cameră.
Realitatea Plus rămâne singura televiziune din România care a obținut această confirmare oficială, directă, din partea Comisiei Europene privind stadiul actual al anchetei DSA vizând TikTok și alegerile din România.
Exclusivitate obținută de jurnalista Ana Maria Păcuraru pentru Realitatea Plus.