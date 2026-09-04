Harghita: O nouă prelungire cu 30 de zile a stării de alertă din comuna Praid

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a hotărât, vineri, prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul comunei, din data de 7 septembrie până în data de 6 octombrie, în contextul situației generate de inundarea salinei din localitate în luna mai a anului 2025.
S-a dispus, în continuare, mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier.
Totodată, este interzis accesul populației în zona afectată și în Canionul de Sare, iar dacă situația o va impune, se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat.
Locuitorii din Praid și din localitățile învecinate vor fi informați despre evoluția situației, utilizând toate mijloacele aflate la dispoziția CLSU.
Situația continuă să fie monitorizată de Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Oltul' al județului Harghita, fiind urmărită evoluția fenomenului în perimetrul minier din Canionul de Sare, precum și parametrii apei din pârâul Corund și ai cursurilor de apă din aval.
La fel ca și în luna august, ținând cont de prognozele meteorologice și hidrologice, se monitorizează cu atenție debitele pârâului Corund care traversează Canionul de Sare, și ale râului Târnava Mică, precum și calitatea apelor de suprafață din cele două cursuri de apă.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid și Societatea Națională a Sării S.A. - Sucursala Salina Praid vor informa Comitetul Județean pentru Situații de Urgență asupra măsurilor luate, precum și asupra evoluției fenomenului, mai precizează sursa citată.
Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid la începutul lunii mai 2025, atunci când au început să se semnaleze infiltrații în subteranul minei de sare cu apă din pârâul Corund.
Ulterior, după ce Salina Praid a fost inundată, la sfârșitul lunii mai 2025, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a prelungit lunar starea de alertă în comună.