Harghita: O nouă prelungire cu 30 de zile a stării de alertă din comuna Praid

Publicat 4 sept. 2026, 11:53 Sursă realitatea.net

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a hotărât, vineri, prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul comunei, din data de 7 septembrie până în data de 6 octombrie, în contextul situației generate de inundarea salinei din localitate în luna mai a anului 2025.

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