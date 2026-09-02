Harghita, prima destinație verde din România
Foto: Visit Harghita
Județul Harghita a primit certificarea internațională Green Destinations - Silver Award
Județul Harghita a devenit prima regiune din România inclusă pe harta internațională Green Destinations, după obținerea certificării Green Destinations - Silver Award, a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, Visit Harghita.
'Un nou reper important pe drumul către turismul durabil: județul Harghita a obținut certificarea internațional recunoscută Green Destinations - Silver Award, devenind astfel prima regiune din România inclusă pe harta internațională Green Destinations. Distincția prestigioasă este rezultatul unui audit amplu de sustenabilitate, în cadrul căruia experții Green Destinations au evaluat, printre altele, managementul destinației, protejarea patrimoniului cultural, protecția naturii și a peisajului, bunăstarea comunităților locale, precum și eforturile întreprinderilor turistice în domeniul sustenabilității', menționează sursa citată.
În cadrul auditului, județul Harghita a obținut un punctaj mediu de 7,5 puncte în cele șase domenii evaluate, îndeplinind astfel cerințele pentru nivelul Silver Award, cel mai mare punctaj, de 9,2, fiind obținut în domeniul culturii și tradițiilor.
'Evaluarea experților a evidențiat angajamentul puternic față de conservarea patrimoniului cultural material și imaterial, programele care sprijină meșteșugurile și tradițiile locale, precum și protejarea și promovarea patrimoniului gastronomic. Auditul a apreciat în mod deosebit și rolul culturii tradiționale în turism. Programul Myrmidone (fluturele gălbior roșcat), care are ca scop identificarea și recunoașterea preparatelor tradiționale, precum și a unităților de alimentație publică care le pregătesc, este, de asemenea, menționat ca un exemplu important în cadrul evaluării. Potrivit experților, păstrarea și valorificarea patrimoniului local reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri ale județului Harghita', se arată în comunicat.
De asemenea, un rezultat remarcabil a fost obținut și în domeniul bunăstării sociale, unde județul a obținut 8,6 puncte.
'Evaluarea a evidențiat pozitiv, printre altele, respectarea drepturilor populației, măsurile de accesibilizare, precum și demersurile recente de implicare a comunităților locale și de monitorizare a gradului de satisfacție al acestora', mai menționează reprezentanții Visit Harghita.
În domeniile managementului destinației, naturii și peisajului, precum și al mediului de afaceri și comunicării, județul Harghita a obținut câte 7,1 puncte.
Potrivit sursei citate, experții au evidențiat rolul strategic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), angajamentul față de turismul durabil, precum și inițiativele care sprijină sustenabilitatea întreprinderilor turistice.
În ceea ce privește protecția naturii și a peisajului, auditul menționează în mod special gestionarea specifică a Lacului Sfânta Ana și a Tinovului Mohoș, informațiile și recomandările privind comportamentul puse la dispoziția vizitatorilor, precum și inițiativele care contribuie la protejarea pădurilor și la plantarea de arbori prin implicarea școlilor și a organizațiilor locale.
'Experții Green Destinations au evaluat în ansamblu în mod pozitiv eforturile județului Harghita în domeniul sustenabilității și au subliniat faptul că, în ultimii ani, destinația a lucrat consecvent pentru ca sustenabilitatea să devină un element central al dezvoltării turismului. Potrivit auditului, angajamentul față de turismul durabil este vizibil atât în rândul personalului destinației, cât și al actorilor din turism', se mai precizează în comunicat.
Sursa citată evidențiază faptul că obținerea certificării Green Destinations Award reprezintă o recunoaștere internațională în domeniul managementului durabil al destinațiilor.
'Programul evaluează performanța destinațiilor în materie de sustenabilitate pe baza Green Destinations Standard și conectează regiunile recunoscute într-o rețea internațională în cadrul căreia participanții își pot împărtăși experiențele și bunele practici', mai transmite Visit Harghita.
Prin obținerea certificării Silver Award, județul Harghita va fi prezent pe platformele internaționale Green Destinations și în colecția de destinații a organizației.
Distincția oferă, de asemenea, posibilitatea ca rezultatele județului Harghita în domeniul sustenabilității să devină mai vizibile în rândul turiștilor străini.
Președintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, consideră că certificarea confirmă eforturile depuse în ultimii ani pentru promovarea turismului verde și lent și evidențiază, în același timp, valoarea patrimoniului cultural al județului.
'Faptul că județul Harghita este primul din România care a primit această certificare internațională demonstrează că suntem în avangarda turismului durabil. În ultimii ani, am pus accent pe turismul verde și lent. Este deosebit de important faptul că grupul de experți a acordat cel mai mare punctaj domeniului culturii și tradițiilor, 9,2 din maximum 10 puncte. Acest lucru demonstrează că, în județul Harghita, trecutul nu reprezintă o piedică, ci poate constitui și un avantaj competitiv. Ne bucurăm foarte mult de această nouă recunoaștere internațională și suntem mândri de actorii din turism, partenerii noștri universitari și antreprenoriali, alături de care am putut lucra. Felicit echipa Visit Harghita, deoarece eforturile noastre au contribuit la faptul că județul Harghita a fost primul din țară care a atras această atenție. Sper că această recunoaștere va da un nou impuls și pregătirilor pentru anul gastronomic 2027', a declarat Bíró Barna-Botond, citat în comunicatul de presă.
Totodată, se mai subliniază faptul că certificarea reprezintă un reper deosebit de important înaintea anului 2027, când județul Harghita va deține titlul de Regiune Europeană a Gastronomiei.
'Recunoașterea Green Destinations confirmă și consolidează, totodată, munca depusă în ultimii ani de Visit Harghita și de actorii din turismul județean. Recunoașterea internațională a sustenabilității și a patrimoniului gastronomic local reprezintă valori care se susțin reciproc și creează o bază comună pentru creșterea în continuare a notorietății, atractivității și competitivității județului Harghita pe piața turistică națională și internațională. Pentru județul Harghita, statutul de destinație verde nu este doar un titlu, ci un angajament pe termen lung: dezvoltarea turismului într-un mod în care să păstrăm tot ceea ce face această regiune unică', se mai arată în finalul comunicatului Visit Harghita.
AGERPRES
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