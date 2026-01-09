Iarnă fără căldură la Kiev, după atacuri rusești devastatoare. Kliciko cere evacuarea temporară a populației

Kliciko cere evacuarea temporară a populației

Capitala Ucrainei a fost lovită de un nou val de atacuri rusești, soldate cu cel puțin patru morți și zeci de răniți, lăsând sute de mii de locuințe fără căldură și electricitate, în plină perioadă de ger extrem.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a făcut un apel fără precedent către locuitori, îndemnându-i să părăsească temporar orașul. Este pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse, în 2022, când edilul lansează o astfel de solicitare, pe fondul temperaturilor care coboară până la minus 12 grade Celsius.

„Aproape jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev, aproximativ 6.000 de imobile, au rămas fără sistem de încălzire”, a transmis Kliciko, avertizând asupra riscurilor pentru populație.

Operatorul energetic privat DTEK a anunțat că peste 417.000 de gospodării din capitală sunt afectate și de întreruperi de curent electric, atât din cauza bombardamentelor, cât și a condițiilor meteo severe.

Potrivit autorităților ucrainene, aproximativ 40 de obiective au fost lovite în Kiev, dintre care 20 sunt clădiri rezidențiale. Printre țintele afectate se numără și ambasada Qatarului.

Poliția a confirmat bilanțul provizoriu de patru persoane decedate și 24 rănite.

Forțele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a lansat în cursul nopții 36 de rachete și 242 de drone. Apărarea antiaeriană ar fi reușit să intercepteze 18 rachete și 226 de drone.

Moscova susține că a vizat „obiective strategice” din Ucraina și a confirmat utilizarea rachetei hipersonice de ultimă generație Oreșnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară și să atingă viteze de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră.

Ministerul rus al Apărării afirmă că atacurile ar fi fost un răspuns la un presupus „atentat terorist” asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin, acuzație respinsă ferm de Ucraina și de statele occidentale.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat folosirea rachetei Oreșnik și a anunțat că și regiunea Liov, din vestul țării, a suferit distrugeri, fără a fi clar deocamdată ce obiectiv a fost vizat.

Liderul de la Kiev a cerut o reacție fermă din partea comunității internaționale. „Atacul a fost lansat exact în momentul în care un val sever de frig a lovit Ucraina”, a avertizat Zelenski.