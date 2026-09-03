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Loto 6/49, joi 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și premiul pus în joc

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 19:29

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, o nouă serie de extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, reportul categoriei I a fost de peste 3,98 milioane de lei, în timp ce la Noroc suma cumulată pusă în joc a depășit 4,49 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49

La tragerea de joi, 3 septembrie 2026, au fost extrase următoarele numere:

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Jucătorii pot verifica aceste numere pe biletele cumpărate pentru extragerea de joi.

Rezultatul la Noroc

La jocul Noroc, numărul câștigător extras a fost:

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Reportul cumulat la această categorie a depășit 4,49 milioane de lei, echivalentul a peste 854.000 de euro.

Numerele extrase la Joker

La Joker, rezultatul extragerii de joi este:

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Reportul categoriei I a fost de peste 1,03 milioane de euro înaintea extragerii.

Loto 5/40 și Noroc Plus

La celelalte jocuri organizate joi au fost extrase următoarele combinații:

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Reportul la Loto 6/49

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul a fost de peste 3,98 milioane de lei, adică mai mult de 757.000 de euro.

Suma s-a acumulat după tragerea precedentă, din 30 august, când premiul cel mare nu a fost câștigat. La acea extragere au existat însă peste 10.000 de câștiguri la categoria a IV-a și 13 câștiguri la categoria a II-a.

Când este următoarea extragere

Loteria Română organizează în mod obișnuit tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc în zilele de joi și duminică.

Jucătorii care nu au câștigat la extragerea de joi pot participa la următoarea tragere, verificând în prealabil programul oficial și reporturile actualizate.

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