Orban anunță „era națiunilor”: războiul, energia și migrația vor domina agenda Europei în 2026

Războiul, energia și migrația vor domina agenda Europei în 2026

Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025, inaugurând o nouă „eră a națiunilor”, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, într-o conferință de presă internațională organizată luni, potrivit agenției MTI.

Evaluând anul precedent, Orban a descris 2025 drept „un an extrem de aglomerat”, în care a participat la 82 de întâlniri ale șefilor de stat și de guvern și la 25 de summituri internaționale. Potrivit acestuia, a devenit clar „pentru toată lumea” că anul trecut a marcat „sfârșitul unei ere în politica internațională”.

Premierul ungar a afirmat că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a reprezentat „lovitura de grație” pentru ceea ce el a numit „ordinea mondială liberală”, ale cărei reguli nu mai sunt valabile. În opinia sa, acest moment a consfințit începutul „erei națiunilor”, un proces despre care a spus că Ungaria l-a anticipat încă din 2010.

Prioritățile Europei în 2026: pace sau război

Viktor Orban a declarat că, în 2026, principala alegere pentru Europa va fi între război și pace, subliniind că misiunea guvernului de la Budapesta este să mențină Ungaria departe de conflictele armate. Pe lângă riscurile legate de război, Orban a indicat energia și migrația drept celelalte mari provocări ale anului viitor.

Potrivit acestuia, suveranitatea națională depinde tot mai mult de securitatea aprovizionării cu energie, un factor esențial și pentru dezvoltarea tehnologică. Premierul a susținut că Ungaria își poate asigura independența energetică și este capabilă să producă volumele necesare pentru extinderea capacităților sale.

În același timp, Orban a criticat unele reglementări impuse de Bruxelles în sectorul petrolului și gazelor, pe care le-a calificat drept „distructive” pentru Ungaria. El a precizat că guvernul ungar se opune acestor reguli prin mijloace legale și politice.

O altă problemă majoră a anului 2026 va fi, în opinia lui Orban, implementarea pactului european privind migrația. Premierul a subliniat că poziția guvernului ungar rămâne neschimbată: Ungaria nu va primi migranți, nu va construi tabere de refugiați și nu își va modifica politica de protecție a frontierelor.

„Nu vom deveni o țară de imigranți și nu acceptăm ca Bruxelles-ul să ne spună cu cine ar trebui să trăim”, a declarat Viktor Orban.