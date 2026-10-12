Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

Când devine necesară prezentarea la camera de gardă și cum ne dăm seama că o problemă de sănătate nu mai trebuie ignorată? Dr. Adrian Marinescu răspunde acestor întrebări într-o ediție specială a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, în premieră la Realitatea Plus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre podcast realitatea