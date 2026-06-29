Advertising
Social· 1 min citire
Primul traseu montan din România pentru persoanele cu deficiențe de vedere
Traseu montan nevăzători
Publicat29 iun. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net
Primul traseu montan din România accesibil pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:59Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși
- 07:57Cum îți dai seama că ai suferit un șoc termic pe timp de caniculă
- 07:55O tânără gravidă a murit din cauza unei infecții severe, după ce a fost trimisă acasă cu diagnosticul de „atac de panică”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News