Starea de alertă la Salina Praid prelungită până pe 5 noiembrie 2026

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Praid a decis joi, 5 octombrie, prelungirea stării de alertă în comuna Praid, valabilă până pe 5 noiembrie 2026. Măsurile vizează siguranța perimetrului minier al Salinei Praid.
Hotărârea adoptată de CLSU Praid menține restricțiile și protocolurile de securitate în zona afectată încă o lună. Autoritățile vor continua lucrările necesare pentru stabilizarea perimetrului minier și vor susține SALROM – Salina Praid în eforturile de readucere a obiectivului la starea inițială.
Accesul publicului în zona afectată și în Canionul de Sare rămâne interzis pe toată durata prelungirii. Sprijinul pentru persoanele și gospodăriile situate în aval va fi acordat în funcție de evoluția situației, dacă aceasta o va impune.
Evoluția este urmărită permanent de un consorțiu de instituții: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita.
Verificările se concentrează asupra perimetrului minier, a debitelor pârâului Corund și ale râului Târnava Mică, precum și asupra calității apei din aceste cursuri. Procesul de monitorizare ia în considerare și prognozele meteorologice și hidrologice.
CLSU Praid și Sucursala Salina Praid vor transmite periodic Comitetului Județean pentru Situații de Urgență informații privind măsurile implementate și modificările înregistrate. Populația din localitățile apropiate va fi ținută la curent cu privire la evoluția fenomenului.