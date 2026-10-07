Starea de alertă la Salina Praid prelungită până pe 5 noiembrie 2026

Publicat 7 oct. 2026, 14:24 Sursă Ziar Harghita

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Praid a decis joi, 5 octombrie, prelungirea stării de alertă în comuna Praid, valabilă până pe 5 noiembrie 2026. Măsurile vizează siguranța perimetrului minier al Salinei Praid.

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