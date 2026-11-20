Circulația pe DN13B, între Praid și Gheorgheni, a fost închisă complet după ce vântul puternic a doborât copaci pe carosabil. Drumarii și pompierii intervin.
Circulația rutieră a fost închisă complet pe DN13B, între localitățile Praid și Gheorgheni, în județul Harghita, după ce mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic și au ajuns pe partea carosabilă.
Măsura vizează întregul sector de drum cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 51+051 și a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul condițiilor meteorologice extreme.
Drum blocat între Praid și Gheorgheni. Pompierii și drumarii intervin în zonă
Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea copacilor căzuți și eliberarea carosabilului. La fața locului acționează atât drumarii, cât și pompierii, care încearcă să remedieze situația cât mai repede.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, intervențiile ar putea permite redeschiderea circulației până în jurul orei 10:00, dacă operațiunile de degajare se desfășoară fără probleme.
Până la reluarea traficului, șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările pe acest tronson și să respecte indicațiile echipelor aflate în teren.
Cod roșu de vânt în județul Harghita. Pericol pentru șoferi
Închiderea DN13B are loc în contextul unei avertizări meteorologice de Cod roșu pentru vânt puternic, fenomen care poate provoca doborârea arborilor, ruperea crengilor și alte situații periculoase pentru participanții la trafic.
Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice extreme.
Șoferii care intenționează să circule între Praid și Gheorgheni trebuie să ia în calcul restricția totală de trafic și să urmărească anunțurile oficiale privind redeschiderea DN13B.