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Un copil de 4 ani din Bacău a dispărut de acasă. Polițiștii, pompierii și voluntarii au pornit în căutarea lui

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 21:53

Un băiețel de 4 ani din comuna Dofteana, județul Bacău, este căutat joi seară de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate.

Copilul se numește Avram Iosif Laurențiu și are 4 ani. Polițiștii din Onești au fost sesizați joi, 24 septembrie, cu privire la dispariția lui din comuna Dofteana.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, băiatul ar fi plecat voluntar de la domiciliu, însă nu a mai revenit. Familia a alertat autoritățile, iar imediat au fost organizate echipe pentru căutarea lui.

Cum era îmbrăcat copilul

La momentul dispariției, Iosif purta pantaloni lungi gri și un tricou albastru. Băiatul era desculț. Echipele de căutare verifică zona din comuna Dofteana, iar operațiunile sunt coordonate de polițiști. La acțiune participă și jandarmi, pompieri și voluntari.

Salvamontiștii folosesc drone

Pentru extinderea căutărilor, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, salvatorii montani participă la operațiune cu dronele din dotare. Aparatele sunt folosite pentru verificarea zonelor în care copilul ar putea fi găsit.

Autoritățile au suplimentat efectivele din teren și continuă verificările în zona comunei Dofteana.

Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii fac apel la persoanele care l-au văzut pe copil sau dețin orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui să anunțe imediat autoritățile.

Informațiile pot fi transmise la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Căutările pentru găsirea copilului sunt în continuare în desfășurare.

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